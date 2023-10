Uber pagará R$ 1.000 a motoristas nível 'diamante'; saiba quem pode receber

O presidente da associação entende que, em vez de lançar promoções como esta, a empresa poderia adotar outras ações para valorizar os motoristas. "Reajustar as tarifas congeladas desde 2016, acompanhar a inflação e o aumento de combustíveis, reduzir e fixar as taxas de cobrança, o percentual repassado à Uber em cada corrida e ampliar a cobertura do seguro."

"Se o motorista calcular quanto deixou de ganhar nesse trimestre [ao aceitar todas as viagens], ultrapassa o valor pago pela promoção, de R$ 1.000. O motorista perde dinheiro porque nem toda corrida é rentável para ele. Anda muito para buscar o passageiro e os valores não valem a pena, devido ao preço do combustível", diz Souza, da Amasp.

Questionada sobre o apontamento do motorista, a Uber afirmou que os critérios da promoção são objetivos e que todos os motoristas que cumprirem as metas receberão os pagamentos.

"Quem me atendeu disse que não possui autonomia para avaliar os motoristas e que a Uber está fazendo a análise dos dados para verificar quem realmente tem direito à premiação", diz Ribeiro. "Os critérios são bem específicos, não são subjetivos. E o atendente vem e me fala que eles estão fazendo uma análise, que vai ter uma avaliação para ver quem realmente tem direito?"

"Parceiros convidados que atingirem e permanecerem na categoria Diamante do Uber Pro durante um ciclo do programa receberão um ganho promocional extra de até R$ 1.000 como forma de agradecimento pela fidelidade e preferência", afirmou a Uber em nota.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.