Twitter passa a cobrar por autenticação de dois fatores por SMS

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Twitter anunciou na sexta-feira (17) que permitirá apenas a assinantes do serviço pago da plataforma, Twitter Blue, usar SMS (mensagens de texto) como um método de autenticação de dois fatores para proteger suas contas. Neste sábado (18), usuários já encontram avisos sobre a mudança.

A autenticação de dois fatores se destina a tornar as contas mais seguras e exige que o titular da conta use um segundo método de autenticação além de uma senha. Atualmente, o Twitter permite essa validação via mensagem de texto, aplicativo de autenticação ou chave de segurança.

Segundo o Twitter Support, perfil da companhia para auxiliar internautas, o método estará disponível apenas até 20 de março. Como justificativa, a empresa acredita que a autenticação por SMS está sendo usada de forma mal-intencionada por algumas pessoas.

Elon Musk, bilionário e CEO do Twitter, escreveu na plataforma "sim" a um tuíte em que uma conta afirma que política foi mudada "porque a Telcos usava contas de bot para disparar mensagens de texto em autenticação de dois fatores". Por isso, a empresa estaria perdendo US$ 60 milhões (R$ 312 milhões) por ano por causa desses SMS fraudulentos.

Neste sábado, usuários do Brasil e de outros lugares do mundo já veem um aviso sobre a alteração: "Você precisa remover a autenticação em duas etapas habilitada por mensagem de texto".

De acordo com o texto, somente assinantes do Twitter Blue podem usar o método habilitado por mensagens de texto, e que demora apenas alguns minutos para removê-lo, mas os serviços de chave de segurança e aplicativo de autenticação. Usuários que não fizerem a remoção até março poderão perder acesso ao Twitter.

A novidade não agradou aos internautas. "Obrigado, Elon Musk, agora até para segurança a gente tem que pagar", escreveu um usuário. Outros perfis tentam contornar a situação ensinando outros métodos para tornar a conta mais segura.

A reportagem procurou contato com a assessoria do Twitter Brasil para esclarecimentos, mas, segundo ex-funcionários, após reestruturação feita por Elon Musk e demissão em massa, a companhia não conta mais com esse tipo de representação no país.

O Twitter Blue é um serviço de assinatura oferecido pelo Twitter e chegou ao Brasil no início deste mês. O pacote dá acesso a recursos como o selo azul de conta verificada, redução pela metade nas propagandas na timeline e o uso antecipado de novidades.

Se assinado pelo computador, o serviço custa a partir de R$ 42 por mês. Nos aplicativos de celular, o Twitter Blue, sai por R$ 60 mensais.