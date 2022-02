Twitter coloca alerta em postagens com conteúdo de veículo estatal russo

No domingo (27), a Comissão Europeia afirmou que está desenvolvendo ferramentas para banir as mídias estatais RT e Sputnik, e suas subsidiárias, na Europa.

A plataforma diz que as mídias estatais de outros países devem receber o mesmo tratamento no futuro.

Segundo Yoel Roth, diretor do Twitter, a rede acredita que rotular os tuítes é uma maneira de adicionar contexto útil às discussões sobre temas relevantes no mundo, como pandemia e eleições.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Twitter anunciou nesta segunda (28) que, a partir de agora, todas as mensagens publicadas na rede social que tiverem links para conteúdos de veículos estatais russos serão marcadas com um alerta da plataforma.

