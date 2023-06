Twitter bloqueia visualização de tuítes públicos sem login na rede

O Reddit é gerido de forma colaborativa por administradores voluntários que se revoltaram com a novidade e responderam com um boicote. Da noite para o dia, uma miríade de perguntas e respostas hospedadas na plataforma deixam de estar disponíveis.

O fundador e executivo-chefe da plataforma Steve Huffman afirmou na ocasião que as informações contidas na rede social eram valiosas e não precisavam ser entregues de graça às maiores empresas do mundo.

O Twitter tomou a medida sem divulgá-la em suas contas oficiais. Musk tampouco fez anúncios. A reportagem tentou contato com a empresa via email e recebeu como resposta automática um emoji de fezes.

Elon Musk ameaçou processar a Microsoft em abril, quando a gigante do Windows retirou a rede social de sua plataforma de anúncios, por se recusar a pagar as taxas de acesso ao sistema de dados do Twitter. A justificativa da ação seria o uso de dados sem autorização para treino de inteligências artificiais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.