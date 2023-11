Tumulto em promoção da Black Friday deixa 40 feridos no Amapá

Em nota divulgada no início da tarde deste sábado (11), a Eletro Shop informou que a Polícia Militar foi previamente acionada por meio de ofício sobre a promoção e que, assim que houve o tumulto, acionou os socorristas do Samu.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamadas em meio à confusão.

Quando as portas foram abertas, os clientes correram em direção aos produtos em promoção. Vídeos postados em redes sociais mostram pessoas caindo no chão, sendo pisoteadas e imprensadas em meio à multidão. O piso da loja ficou repleto de marcas de sangue.

