Trump suspende tarifas sobre Canadá por um mês após conversa com Trudeau

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu na noite desta segunda-feira (3) as tarifas sobre o Canadá após um acordo de última hora com o primeiro-ministro Justin Trudeau para garantir a segurança da fronteira entre os países.

Na mesma linha da negociação que suspendeu as mesmas tarifas sobre o México, Trudeau concordou em enviar "10 mil funcionários da linha de frente" para a fronteira para "parar o fluxo de fentanil" em troca da suspensão das tarifas de 25% seriam impostas a partir desta terça (4).

No X, o primeiro-ministro canadense disse que teve uma boa conversa com Trump e que o Canadá implementará um plano de US$ 1,3 bilhão para proteger as fronteiras.

"O Canadá vai assumir compromissos para nomear um Czar do Fentanil, listaremos cartéis como terroristas, garantiremos fiscalização 24 horas por dia, 7 dias por semana na fronteira, lançaremos uma Força de Ataque Conjunta Canadá-EUA para combater o crime organizado, o fentanil e a lavagem de dinheiro", escreveu.

O acordo evita uma guerra comercial, mas também deixa incertezas sobre o futuro das relações comerciais entre os dois países, que possuem cadeias de suprimentos fortemente interligadas após décadas de livre comércio.

Mais cedo nesta segunda, os EUA também decidiram suspender por um mês as tarifas de 25% sobre o México após negociação com presidente Claudia Sheinbaum garantir a mobilização de 10 mil militares para a fronteira norte do país.

Em publicação no X, Sheinbaum disse que os EUA se comprometeram a "evitar o tráfico de armas de alto poder para o México". "Nossas equipes começarão a trabalhar hoje mesmo em duas frentes: segurança e comércio", escreveu a presidente mexicana.

No sábado (1º), Trump havia anunciado tarifas de 25% sobre todas as exportações do México e Canadá, acusando ambos os países de permitir o fluxo de migrantes irregulares e drogas para seu território. No domingo, Trump indicou que a União Europeia, composta por 27 nações, seria a próxima na linha de fogo, mas não disse quando.

Os EUA são o principal destino das exportações mexicanas, que têm se beneficiado do tratado de livre comércio da América do Norte.