Trump dobra para 50% as tarifas cobradas sobre aço e alumínio do Canadá

SÃO PAULO

Presidente dos EUA anuncia medida como retaliação à cobrança de 25% sobre energia dos EUA

(FOLHAPRESS) Em 11/03/2025 11h39

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (11) que vai dobrar a tarifa que será cobrada para produtos com aço e alumínio importados do Canadá.

Assim, os Estados Unidos passarão a cobrar um imposto de importação de 50%, em vez dos 25% previstos anteriormente. A medida deve entrar em vigor a partir desta quarta-feira (12) e a taxa de 25% será aplicada sobre a importação de qualquer país, incluindo portanto o Brasil.

Em 2 de abril, os EUA passarão também a cobrar 25% sobre todos os produtos do país vizinho.

Trump dobra tarifas sobre aço e alumínio do Canadá Leah Millis Reuters A imagem mostra Donald Trump de perfil. Ele é um homem com cabelo loiro e pele clara. Ele está usando um terno escuro e uma gravata amarela. O fundo é desfocado, mas parece ser um ambiente interno com cortinas. O homem parece estar falando ou ouvindo atentamente. **** O aumento específico para aço e alumínio é uma retaliação ao imposto de 25% que passou a ser cobrado pela província de Ontário sobre a eletricidade que entra nos EUA.

Trump disse em uma postagem no Truth Social que já instruiu seu secretário de comércio a dobrar a tarifa sobre os metais.

Lista **** "Além disso, o Canadá deve imediatamente eliminar sua Tarifa Anti-Fazendeiro Americano de 250% a 390% sobre vários produtos lácteos dos EUA, o que há muito tempo é considerado ultrajante. Em breve, estarei declarando uma emergência nacional sobre eletricidade na área ameaçada", postou Trump.

O presidente dos EUA também ameaçou "aumentar substancialmente" as tarifas sobre carros que entram no país a partir de 2 de abril "se outras tarifas escandalosas e de longa data não forem igualmente eliminadas pelo Canadá."

YouTube 'É a reciprocidade, vai e volta', diz Trump sobre tarifas O presidente americano, Donal Trump, citou o Brasil junto de União Europeia, China, Índia, Canadá e México quando defendeu suas tarifas. "Onde quer que imponham tarifas contra nós, nós vamos impor tarifas contra eles. Onde quer que eles nos taxem, va... https://www.youtube.com/watch?v=XwiYWD1luIo *** Trump voltou a falar em anexar o Canadá como 51º estado dos EUA, ameaça que vem fazendo desde que tomou posse em 20 de janeiro. "A única coisa que faz sentido é que o Canadá se torne nosso querido 51º estado. Isso faria com que todas as Tarifas, e tudo mais, desaparecessem totalmente", disse.

O imposto cobrado por Ontário é uma das medidas de retaliação do Canadá pelas tarifas de 25% que serão cobradas pelo EUA e já foram adiadas por duas vezes. A taxa sobre energia exportada para os EUA começou a valer na segunda-feira (10) e atinge 1,5 milhão de pessoas nos estados de Nova York, Michigan e Minnesota.

"Ontário e o Canadá não recuarão até que as tarifas do presidente Trump sejam eliminadas de vez", afirmou o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, nesta terça-feira.

A cobrança do imposto sobre aço e alumínio é uma tentativa de proteger a indústria doméstica, segundo o governo Trump. Em sua gestão anterior, o republicano impôs tarifas de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre o alumínio.

O ex-presidente Joe Biden, que herdou as tarifas de Trump quando entrou na Casa Branca, fez acordos com a UE, Reino Unido e Japão que permitiram que exportassem uma certa cota de seus metais para os EUA sem taxas.

Com informações da Reuters e do Financial Times