Trump diz que anunciará seu indicado a chair do Fed na sexta-feira
Por Reuters
29/01/2026 20:40:07
29/01/2026 20h40 — em
Economia
29 Jan (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que anunciará sua escolha para substituir o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na manhã de sexta-feira.
“Anunciarei o chair do Fed amanhã de manhã”, disse Trump no Kennedy Center nesta quinta-feira.
(Reportagem de Bo Erickson)
