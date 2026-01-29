   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump diz que anunciará seu indicado a chair do Fed na sexta-feira

Por Reuters

29/01/2026 20h40 — em
Economia



29 Jan (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que anunciará sua escolha para substituir o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na manhã de sexta-feira.

“Anunciarei o chair do Fed amanhã de manhã”, disse Trump no Kennedy Center nesta quinta-feira.

(Reportagem de Bo Erickson)

Bastidores da Política - Governo protege a floresta, mas despreza quem vive na Amazônia Bastidores da Política
Governo protege a floresta, mas despreza quem vive na Amazônia

