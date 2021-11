Tribunal dos EUA aprova plano de recuperação judicial da Avianca, diz agência

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Avianca informou nesta terça-feira (2) que, após a apresentação de novos documentos, o Tribunal do Distrito Sul de Nova York aprovou seu plano de reogarnização, o que irá permitir que a companhia conclua seu processo na lei de falência dos Estados Unidos (Chapter 11, uma espécie de recuperação judicial), de acordo com reportagem publicada pela agência de notícias Reuters.

