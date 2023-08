Transpetro prevê R$ 12,5 bilhões para encomenda de navios no Brasil

A empresa busca ainda outros clientes, além da Petrobras. Está em negociações com parceiros no Suriname, que recentemente descobriu grandes reservas de petróleo e gás, e mira também a Guiana, que desponta hoje como o mais novo país petrolífero do continente.

A Transpetro tem hoje uma frota de 26 navios, com idade média de oito anos, que presta serviço à Petrobras no transporte marítimo de petróleo e derivados. A ideia, portanto, é dobrar a frota ao fim dos oito anos de construção das novas embarcações.

"Vou pagar mais caro? Vou. Não tem jeito, tudo é mais caro no Brasil do que na China", disse. "Mas não vou pagar o dobro."

O presidente da Transpetro admitiu que a empresa não conseguira comprar no Brasil navios a preços chineses, mas defendeu que algum sobrepreço pode ser justificado pelo potencial de geração de emprego e renda no setor.

Serão 25 embarcações, com prazo total de construção de oito anos. Segundo o presidente da companhia, Sergio Bacci, as licitações devem ser lançadas em janeiro, divididas em três lotes de navios: gaseiros, embarcações para transporte de derivados claros e para transporte de derivados escuros.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Transpetro, subsidiária da Petrobras para a área de transportes, estima em R$ 12,5 bilhões os investimentos necessários para a encomenda dos 25 navios previstos no PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) há duas semanas.

