Trainee só para negros não é discriminatório, decide Justiça em ação de R$ 10 milhões

A decisão do defensor de contestar a legalidade do trainee da rede varejista gerou reações entre os colegas de instituição. A Anadef (Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais) divulgou nota defendendo a promoção de ações afirmativas como instrumentos para a prevalência de direitos e liberdades.

O defensor público Jovino Bento Júnior chegou a pedir afastamento do cargo após relatar ter sido ameaçado, mas o pedido foi negado. Ele afirmou à DPU (Defensoria Pública da União) ter sido ameaçado em decorrência da proposição da ação. Em uma mensagem enviada a ele, afirma, um homem dizia que iria "descarregar duas pistolas na cabeça" do defensor.

O MPT (Ministério Público do Trabalho) afirmou, em parecer, que a "defesa dos interesses da população branca ou de outros grupos não contemplados pelo processo seletivo" não integravam as atribuições constitucionais da DPU.

No pedido, defendeu que a medida gerava a exclusão de outros grupos de trabalhadores –como mulheres, asiáticos, indígenas e estrangeiros (ele citou, segundo a juíza, venezuelanos que vivem no Brasil).

