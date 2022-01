Trabalhador temporário diz que não foi chamado para substituir afastado por Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avanço dos casos de funcionários afastados com Covid nas últimas semanas não se refletiu em aumento das contratações temporárias para substitui-los, segundo a Asserttem (associação do trabalho temporário). Para Marcos Abreu, presidente da Asserttem, as empresas contratantes estão com dificuldade de prever se a ômicron pode vir a afetar também a demanda, o que pode estar levando à decisão de segurar a operação neste momento, em vez de contratar mais mão de obra. "As empresas estão preferindo desligar operação a inserir temporários. Estão com medo. Por exemplo, os serviços para pessoa física, que deveriam estar aquecidos no verão, não estão. São bares, restaurantes, clínicas médicas, salão de beleza", afirma. Abreu diz que o setor está assustado diante das previsões. Segundo ele, o cenário de incertezas que se observa neste mês de janeiro se assemelha a abril de 2020, no começo da pandemia. "A indústria também não está repondo os trabalhadores que estão se afastando. Estão com medo de que as demandas não sejam mantidas por causa da ômicron", afirma. A recente escalada de Covid e gripe já atinge a operação de vários setores, de hospitais a restaurantes. Na aviação, companhias aéreas anunciam o cancelamento de voos após o aumento de casos de tripulantes contaminados. Lojistas dizem que, nesta semana, vão pedir aos shoppings que reduzam o horário de funcionamento para apenas um turno devido ao afastamento de trabalhadores e à redução no fluxo de consumidores.

