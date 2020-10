Trabalhador que teve auxílio de R$ 300 negado pode fazer contestação

A partir deste sábado (31), o trabalhador que teve a parcela de R$ 300 do auxílio emergencial negada, pode contestar a decisão.

Segundo um site do sistema Globo, o prazo para contestar a negativa termina em 9 de novembro. Para quem já recebeu alguma parcela de R$ 300, mas teve benefício suspenso, prazo vai só até segunda-feira (2).

Para fazer a contestação, o trabalhador que não concordar com a negativa do benefício deve acessar o site da Dataprev. Não é preciso ir às agências da Caixa, lotéricas ou postos de atendimento do Cadastro Único.