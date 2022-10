Trabalhador nascido em outubro já pode aderir ao saque-aniversário do FGTS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Os trabalhadores nascidos em outubro podem aderir ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a partir deste sábado (1º). O valor, liberado na segunda-feira (3), estará disponível para retiradas até o dia 30 de dezembro deste ano.

Os aniversariantes de outubro que queiram receber a parcela anual neste ano podem aderir à modalidade até o fim do mês. A adesão ao saque anual pode ser feita no site e aplicativo do FGTS e nos pontos de atendimento da Caixa, como agências e caixas eletrônicos.

Para quem fez aniversário em agosto e optou pela modalidade, o dinheiro estará disponível até o dia 31 de outubro. Caso o trabalhador não saque o recurso no prazo, ele voltará automaticamente para sua conta no FGTS.

A retirada do dinheiro ocorre conforme o calendário de pagamento definido pela Caixa. A transferência dos valores para outra conta é feita por meio do aplicativo FGTS para celular e tablet.

De acordo com levantamento do Canal FGTS, da Caixa, mais de 15 milhões de trabalhadores aderiram ao saque-aniversário entre os meses de janeiro e agosto deste ano. Ao todo, o valor disponibilizado superou R$ 8,5 bilhões.

Em todo o ano de 2021, foram liberados mais de R$ 12 bilhões em recursos, superando os R$ 9 bilhões retirados em 2020.

CALENDÁRIO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO EM 2022

Nascidos em - Início do pagamento - Data final para sacar o valor

Janeiro - 03/jan - 31/mar

Fevereiro - 01/fev - 29/abr

Março - 02/mar - 31/mai

Abril - 01/abr - 30/jun

Maio - 02/mai - 29/jul

Junho - 01/jun - 31/ago

Julho - 01/jul - 30/set

Agosto - 01/ago - 31/out

Setembro - 01/set - 30/nov

Outubro - 03/out - 30/dez

Novembro - 01/nov - 31/jan/2023

Dezembro - 01/dez - 28/fev/2023

Quem opta pelo saque-aniversário deixa de ter direito ao saque-rescisão, que é a liberação dos valores quando há demissão sem justa causa.

Nestes casos, porém, o trabalhador pode sacar a multa de 40% sobre o FGTS e fazer o saque do montante nas demais situações previstas em lei, como na compra da casa própria, na aposentadoria ou por doença grave.

O trabalhador que optar pelo saque-aniversário pode desistir e voltar ao saque-rescisão, desde que não tenha feito empréstimo com o dinheiro. Mas a mudança só será revertida após mais de dois anos da data da adesão, a partir do primeiro dia do 25º mês após o dia da solicitação de retorno.

VALOR QUE PODE SER SACADO

O valor liberado pela Caixa depende do saldo total que o trabalhador tem em suas contas do FGTS, incluindo as contas ativas (do emprego atual) e inativas (de trabalhos anteriores). Por exemplo: se o saldo é de R$ 800, poderá sacar 40% (R$ 320) mais a parcela fixa de R$ 50, totalizando R$ 370.

Quem tem até R$ 500 de FGTS pode sacar metade do valor. Quanto maior o valor total do FGTS, menor o percentual autorizado para o saque anual.

Saldo no FGTS (em R$) - Alíquota - Parcela adicional (em R$)

Até 500 - 50% - -

De 500,01 até 1.000 - 40% - 50

De 1.000,01 até 5.000 - 30% - 150

De 5.000,01 até 10.000 - 20% - 650

De 10000,01 até 15.000 - 15% - 1.150

De 15.000,01 até 20.000 - 10% - 1.900

Acima de 20.000,01 - 5% - 2.900

DINHEIRO PODE SER ANTECIPADO POR MEIO DE EMPRÉSTIMO

O trabalhador que adere à opção também pode fazer empréstimo que antecipa o saque. Dependendo do banco, podem ser antecipados até sete saques. Porém, a modalidade tem juros. Se fizer a antecipação do saque-aniversário, não é necessário esperar o mês de nascimento para sacar.

A contratação do empréstimo é feita apenas em instituições habilitadas. No aplicativo do FGTS, o trabalhador pode simular o valor máximo a ser contratado. Não é necessário aderir ao saque-aniversário para fazer a simulação.

VEJA O PASSO A PASSO PARA CONSULTAR O SALDO NO APP DO FGTS

Abra o app e clique em "Entrar no aplicativo"

Informe seu CPF, marque a opção "Não sou um robô" e clique em "Próximo"

Digite sua senha e vá em "Entrar"; caso não se lembre, clique em "Recuperar senha"

Na tela inicial clique em "Saque-Aniversário"

Em "Simular o valor do Saque-Aniversário" o aplicativo apresentará o valor que poderá ser sacado, de acordo com o saldo do seu FGTS

Leia o termo de adesão. Caso esteja de acordo, selecione a opção "Li e aceito os termos e condições"

Clique no botão "Optar pelo Saque-Aniversário"