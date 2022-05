Trabalhador já pode consultar FGTS para investir na Eletrobras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal liberou, neste sábado (28), a consulta ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os trabalhadores que pretendem usar os valores para reservar ações da Eletrobras no processo de privatização da empresa.

A reserva começará na sexta-feira (3) e irá até o dia 8, informou o banco. A data vale para todos os investidores que têm interesse nas ações da maior companhia elétrica da América Latina.

Segundo as regras, o trabalhador terá reservado, no mínimo, R$ 5.000 para usar seu FGTS, conforme comunicado divulgado pela Eletrobras na sexta-feira (27). O limite é de R$ 50 mil e será permitido usar até 50% do saldo no fundo.

Na oferta por bancos e corretoras dos FMPs (Fundos Mútuos de Privatização), o valor mínimo de aporte poderá começar a partir de R$ 200 e as instituições terão a liberdade de ofertar valores menores. Ou seja, será permitido investir menos que os R$ 5.000 reservados do FGTS.

A consulta do saldo e a simulação do investimento são feitas no aplicativo FGTS. Também será possível, nas agências da Caixa, consultar o saldo disponível para aplicação em FMP (Fundo Mútuo de Privatização), simular a aplicação e autorizar uma instituição administradora de FMP-FGTS a efetuar a reserva dos valores para aplicação em FMP.

Veja como fazer a consulta:

- Acesse ou baixe o app FGTS em seu celular (para quem já baixou, é necessário atualizar)

- Clique em "Entrar no aplicativo"

- Informe seu CPF e vá em "Continuar"; se for preciso, clique nas imagens pedidas e em "Verificar"

- Informe a senha e clique em "Entrar"

- Na tela inicial, abaixo, à direita, há quatro quadradinhos onde se lê "Mais"; clique sobre eles

- Na tela seguinte, escolha "Simulador de Aplicação no FMP - FGTS"

- A próxima página trará orientações sobre a simulação; role a tela para baixo e clique em "Ir para o simulador"

- Selecione "FMP Eletrobras" e, depois, vá em "Continuar"

- Aparecerá então o valor que será possível investir

A aplicação dos recursos pode ser realizada pelo trabalhador em uma administradora de sua escolha, entre as que forem habilitadas a operar com o FMP-FGTS. Mas, antes, é preciso que o cidadão acesse o app FGTS e autorize a instituição a consultar o saldo disponível de sua conta vinculada e a realizar a reserva dos valores.

No dia 3, a oferta dos papéis será aberta a investidores que já detêm ações ordinárias ou preferenciais da companhia, empregados e aposentados da estatal, trabalhadores que tenham recursos no FGTS e demais investidores.

Privatização da Eletrobras

A oferta das ações da Eletrobras foi lançada pela empresa na sexta-feira (27) e deverá movimentar cerca de R$ 35 bilhões, segundo prospecto preliminar entregue à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), com oferta primária 627,6 milhões de ações e mais um lote adicional de 104,6 milhões de ações.

O valor de cada ação só será conhecido em 9 de junho, quando acabar o prazo de adesão da compra e venda e houver a precificação -o valor de cada papel será determinado com base no interesse dos investidores.

A privatização da Eletrobras será uma capitalização da estatal, com a oferta de ações. Essa oferta busca diluir a participação da União, que precisa cair de 72% para 45%, arrecadar recursos para pagar outorga ao Estado e transformar a empresa numa corporação.

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A VENDA DAS AÇÕES

QUEM PODERÁ COMPRAR AS AÇÕES DA ELETROBRAS?

- A oferta será aberta a investidores que já detêm ações ordinárias ou preferenciais da companhia, empregados e aposentados da estatal com data-limite de 30 de abril, trabalhadores que tenham recursos no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e demais investidores

- Quem já tem ações ordinárias e preferenciais da companhia terá prioridade na compra e poderá realizar solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico destinado à aquisição das ações

- No caso dos empregados e aposentados, haverá 69.747.685 ações alocadas a eles de forma prioritária, o que corresponde a 10% da quantidade total de ações da oferta pública, desde que haja demanda; a regra é válida para quem era empregado ou ex-empregado em 30 de abril de 2022 e esteja na condição de participante ou assistido dos planos de previdência complementar das Empresas Eletrobras ou que foram migrados

- Para os trabalhadores que vão comprar usando o FGTS, é possível utilizar até 50% do valor do Fundo de Garantia na compra

- Investidores de varejo e institucionais também terão direito

QUANDO PODEREI COMPRAR AS AÇÕES?

- O período de reserva começará no dia 3 de junho e vai até 8 de junho. No dia 9, a operação será precificada, ou seja, será definido o preço por ação

CONFIRA O CALENDÁRIO:

27.mai.2022

- Protocolo do pedido de registro da oferta na CVM

- Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

- Início do procedimento de bookbuilding (etapa em que os coordenadores da oferta recolhem todas as intenções recebidas de compra por parte dos investidores)

03.jun.2022

- Início do período de reserva

- Início do período de adesão

08.jun.2022

- Encerramento do período de reserva

- Encerramento das apresentações para potenciais investidores

09.jun.2022

- Encerramento do procedimento de bookbuilding

- Fixação do preço por ação

13.jun.2022

- Início de negociação das ações na B3

PRECISAREI CONTRATAR UMA CORRETORA PARA FAZER A RESERVA DAS AÇÕES?

- Para poder participar da oferta, o investidor precisa abrir conta em um banco ou corretora credenciados junto à CVM, e indicar a quantidade de ações que pretende adquirir

- A quantidade de ações a que o investidor terá direito será divulgada no dia 9 de junho, quando está previsto o encerramento do procedimento de bookbuilding

POSSO COMPRAR E VENDER LOGO DEPOIS AS AÇÕES?

- Se a compra for feita por meio dos recursos do FGTS, o investidor terá de manter as ações por um prazo de, no mínimo, 12 meses

- Após esse período, a venda estará liberada, mas, em caso de negociação dos papéis, o saldo obtido com a comercialização ficará na conta do Fundo de Garantia e só poderá ser sacado conforme as regras legais, ou seja, demissão sem justa causa, compra da casa própria e aposentadoria, entre outras (veja aqui as 16 situações que permitem o saque do FGTS)

COMO SERÁ A PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS?

- Será uma capitalização da estatal, com a oferta de ações

- Essa oferta busca diluir a participação da União, que precisa cair de 72% para 45%, arrecadar recursos para pagar outorga ao Estado e transformar a empresa numa corporação

- Nenhum acionista poderá ter mais de 10% do total das ações

- A companhia deixará de controlar a Eletronuclear, dona de Angra 1 e Angra 2, e Itaipu, que serão transferidas para uma nova estatal, a ENBPar

- A mudança reduzirá a participação de mercado da nova empresa; serão emitidas ações para também reduzir a participação do governo, que terá direito a uma golden share, que é uma ação especial com direito a veto