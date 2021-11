Torres de apoio em obras de barragens da Vale caem em Minas Gerais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas torres do sistema preparatório para obras de descaracterização das barragens Forquilhas I e II, da Vale, tombaram na manhã desta sexta-feira (12) em Minas Gerais. Segundo a mineradora, não houve feridos e não havia trabalhadores no local no momento da queda.

A Vale também afirmou, em nota, que as torres não atingiram as barragens e que não houve alteração em suas condições de segurança. A empresa também disse que a área foi isolada e que os órgãos competentes foram informados.

"As barragens da empresa passam por inspeções rotineiras de campo e são monitoradas permanentemente por uma série de instrumentos e pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG)", complementou a mineradora.

Um dos motivos apontados para o ocorrido, segundo o UOL, seriam os fortes ventos que atingiram a região.

As barragens Forquilhas I e II, da Mina Fábrica, ficam entre as cidades de Ouro Preto e Itabirito, localizada no Colar Metropolitano de Belo Horizonte.

Ambas as barragens estão em nível 2 de emergência, o que significa que há uma anomalia com potencial comprometimento de segurança da estrutura, classificada como "não controlada" ou "não extinta", necessitando de novas inspeções especiais e intervenções.

Em nota, a Agência Nacional de Mineração afirmou que, junto aos órgãos de segurança, defesa e regulação do estado de Minas Gerais, realizou uma vistoria após o incidente para verificar a segurança das barragens. A agência confirmou que não houve vítimas ou rompimento das barragens.