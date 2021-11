'Toda grande empresa inovadora já foi pequena', diz especialista em tendências de mercado

Ela cita como exemplo os carros, que vinham perdendo relevância à medida que aplicativos e meios de transporte com menor impacto ambiental ganhavam espaço. Esse panorama mudou com a pandemia, afirma a especialista.

"A saúde se torna uma premissa das decisões que eu tomo: onde eu trabalho, como eu me alimento e me desloco."

Nas grandes empresas, o relacionamento com o consumidor é regido por uma série de políticas corporativas que tiram a autonomia do funcionário para resolver um problema de forma personalizada, diz Englert. "Mesmo que você esteja falando com uma pessoa, muitas vezes parece que é um robô. São tantas regras, tantos roteiros, que você despessoaliza aquela relação."

No setor de alimentação também fácil identificar essa preferência. Fornecedores de refeições prontas e restaurantes de bairro vêm crescendo com o aumento da procura por comida caseira.

Para a especialista, a proximidade dos pequenos empreendimentos com seu público-alvo é uma grande vantagem a longo prazo, uma vez que uma grande tendência para os próximos anos é a busca por uma relação de afetividade com os produtos e serviços que são consumidos.

Ela cita os setores de alimentação e vestuário, nos quais negócios menores têm sido bem-sucedidos no atendimento a nichos. O crescimento do número de restaurantes veganos é uma evidência desse movimento, afirma.

