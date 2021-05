TNG entra com pedido de recuperação judicial

"Temos grande oportunidade de voltar a crescer nesta nova etapa, mas será necessária e imprescindível finalizarmos nossos ajustes com essa medida. Temos uma marca democrática com presença e prestigio nacional e acreditamos que tal medida trará o equilíbrio que se faz necessário para aproveitarmos a retomada da economia", disse Bessa Jr. em comunicado.

No mercado nacional há 37 anos, a empresa havia intensificado seu canal de vendas online, mas a baixa demanda, os custos e a elevação do dólar, que impactou a operação, não foram suficiente para equilibrar as finanças. O plano de recuperação será apresentado em até dois meses.

