Tensão política e incertezas na economia ameaçam investimentos, dizem analistas

A pesquisadora Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), vai na mesma linha. Ela também diz que a tensão vivida pelo país na área política e incertezas sobre o rumo econômico devem impactar investimentos.

“As eleições do próximo ano foram antecipadas. Isso, aliado à CPI da Covid-19, acabou afetando o andamento das reformas”, diz. “Com o clima de eleições extremamente polarizadas, a gente vai ficar em um Fla-Flu. Ou seja, na arquibancada, e não no lado racional. Isso atrasa investimentos. Infelizmente, é o que temos. Gostaria muito de estar errado”, acrescenta.

Alexandre Espirito Santo, economista da Órama e professor do Ibmec-RJ, acrescenta um terceiro fator: a alta no valor de insumos. Com os custos de produção elevados na pandemia, a tendência é que empresários atrasem novos desembolsos, sinaliza o economista.

