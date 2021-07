Temporada de balanços traz ânimo para a Bolsa brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa de Valores brasileira subia 0,71% perto das 11h14, aos 125.500 pontos, com os investidores animados para a temporada de balanços corporativos no ambiente doméstico.

"Já é esperado um dia mais positivo por aqui. O detaque da semana fica para o ambiente corporativo, ou seja, tanto do lado dos números divulgados pelas companhias quanto pelo noticiário. Vemos, por exemplo, o Santander divulgando resultados e anunciando a troca do diretor-presidente. Tivemos números de Assaí (setor alimentício), que foram bastante positivos, acima do esperado. Espera-se um semestre bom para o setor de varejo, principalmente o básico. Vamos esperar os dados da Vale, que serão divulgados mais tarde", afirmou a especialista em ações da Clear Corretora, Pietra Guerra.

O volume negociado da sessão se aproximava dos R$ 7 bilhões. Entre as maiores altas estavam Weg (5,61%), depois de ter divulgado resultado bilionário no segundo trimestre, seguida por papéis da Americanas (2,49%) e CVC (2,01%).

No exterior, os índices americanos estavam mixos, com Dow Jones e S&P 500 caindo 0,28% e 0,08%, respectivamente, enquanto a Bolsa de tecnologia de Nova York Nasdaq subia 0,78%, puxada pelos balanços das bigtechs divulgados na véspera, com destaque para a Alphabet, dona do Google.

O dólar, por sua vez, caía 0,65% diante do bom humor nos mercados internacionais, cotado em R$ 5,1390.