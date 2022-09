Tempo frio e painel solar reduzem consumo de energia em residências

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O tempo mais frio na primeira quinzena de setembro provocou uma queda no consumo de energia em residências e pequenas empresas, segundo a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).

O recuo foi de 1,2% na despesa em relação ao mesmo período no ano passado.

Ainda de acordo com a CCEE, a instalação de painéis solares também ajudou a diminuir a demanda em casas e empresas. A entidade diz que, se não fosse por esse tipo de sistema, o segmento teria um crescimento de 1,3% no consumo de energia.

No mercado livre, que abrange os consumidores sem intermédio das distribuidoras, o movimento foi inverso, com alta de 2,3% no comparativo anual.

No geral, o consumo de energia no país se manteve estável, com uma demanda de 65 mil megawatts médios nos primeiros 15 dias de setembro.