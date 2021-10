Telegram ganha 70 milhões de usuários e alfineta Facebook após apagão

Em 2020, Durov afirmou que não tinha planos de vender o Telegram e que não cobrará de usuários regulares e nem mostrará anúncios em conversas individuais. No início do ano, o aplicativo tinha cerca de 500 milhões de inscritos.

Um dos principais concorrentes do WhatsApp, o aplicativo russo tem diretrizes e funcionamento diferentes: canais de transmissão não têm limites de pessoas (o WhatsApp autoriza, no máximo, 256 pessoas em um grupo), mensagens são facilmente encaminhadas -sem alerta que gere atenção para conteúdo viral- e é possível encontrar pessoas inscritas pelo nome, caso elas optem por mostrá-lo.

A interrupção de todos os serviços do grupo Facebook, que tem mais de 2,7 bilhões de inscritos em ao menos um de seus aplicativos, deixou centenas de milhões de pessoas sem comunicação em vários países. A explicação oficial do Facebook é que o apagão tenha derivado de uma mudança de configuração.

Ele disse estar orgulhoso com o funcionamento do Telegram mesmo diante do crescimento sem precedentes, e ponderou que a velocidade ficou mais lenta em alguns países já que milhões de pessoas se inscreveram ao mesmo tempo.

