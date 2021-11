Técnicos da Aneel defendem aumento de 21% na conta de luz em 2022

O governo pretende adiar ao máximo esse repasse de 21% nas contas em 2022. Para isso, tenta convencer os bancos privados a lançarem uma nova rodada de empréstimos às distribuidoras —a exemplo do que já ocorreu no ano passado para tentar frear repasses durante a pandemia.

O poder de compra do brasileiro não para de cair e as famílias ficam cada vez mais endividadas. A energia já sofreu uma alta de 19% neste ano, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Nem mesmo a abertura do mercado de gás contará a favor. Os contratos de fornecimento da Petrobras, que atende 70% das distribuidoras e indústrias, deverão dobrar o preço do gás caso sejam renovados.

As distribuidoras tiveram de arcar com a compra dessa energia para suprir a demanda antes atendida pelas hidrelétricas, que geram por cerca de R$ 150 o MWh.

Esse déficit no setor se explica porque, com a falta de chuva, os reservatórios ficaram sem água e o governo teve de importar energia da Argentina e Uruguai (bem mais cara) e acionar termelétricas, que já produzem a mais de R$ 2.000 o MWh (megawagtt-hora).

