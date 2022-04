TCE questiona governo de SP sobre adiamento do leilão do Rodoanel

SÃO APULO, SP (FOLHAPRESS) - O TCE (Tribunal de Contas do Estado) enviou comunicado ao governo de São Paulo pedindo explicações sobre os motivos que levaram a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) a suspender o leilão do trecho norte do Rodoanel.

Segundo o órgão, as informações servirão de subsídio à atualização do documento sobre o mapa das obras paralisadas.

Procurado pelo Painel S.A., o governo disse, em nota, que a postergação da venda decorre do cenário de crise econômica, que age como um entrave para o crédito de longo prazo aos compradores.

"O cenário de inflação crescente, juros altos e escassez de insumos impõe o adiamento temporário do leilão do Rodoanel Norte, para que se possa fazer uma adequação do modelo de concessão à atual conjuntura nacional", disse o estado, que se comprometeu a prestar esclarecimentos ao TCU.

A Artesp também citou, em nota, as dificuldades ligadas ao aumento da taxa Selic como justificativa para a suspensão, além da inflação no setor de construção civil e escassez de insumos.