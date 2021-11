Taxa de desemprego da zona do euro cai a 7,4% em setembro

A taxa de desemprego da zona do euro caiu de 7,5% em agosto para 7,4% em setembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quarta-feira pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo, que previam manutenção da taxa em 7,5%. A Eurostat estima que havia 12,079 milhões de desempregados na zona do euro em setembro. Em relação a agosto, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 255 mil.

