Taxa anual de inflação ao produtor da Alemanha avança a 33,5% em abril

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha saltou para 33,5% em abril ante igual mês de 2021, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 20, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. A taxa anual do PPI acelerou de 30,9% em março. Em comparação ao mês anterior, o índice subiu 2,8% em abril. De acordo com a Destatis, os preços da energia no país - que subiram 87,3% em relação a abril de 2021 e 2,5% frente a março - foram determinantes para o aumento interanual do índice. Desconsiderando o efeito do aumento da energia, o PPI subiu 16,3% em abril no critério interanual e 3,0% ante março.