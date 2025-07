Tarifa no suco pode gerar impacto anual de até R$ 4,3 bilhões no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se realmente entrar em vigor a tarifa de 50% para o suco de laranja brasileiro no mercado americano, o impacto anual será de US$ 792 milhões (R$ 4,3 bilhões) para a cadeia produtiva nacional, 456% a mais do que na safra 2024/25, quando foram pagos US$ 142,4 milhões.

A ordem executiva do governo americano deverá ser publicada na quinta-feira (31) para entrar em vigor na sexta-feira (1°).

Os dados são da CitrusBr (Associação Nacional das Indústrias Exportadoras de Sucos Cítricos). Sendo que ainda não há uma definição clara de como essas tarifas serão aplicadas, a associação informa que, mesmo que a nova tarifa não se some aos 10% anunciados em abril, o impacto seria de US$ 635 milhões por safra, 346% em relação à situação atual.

A nova tarifa imposta pelo governo de Donald Trump poderá elevar o pagamento de tributos da cadeia para US$ 1,3 bilhão por ano a nível global. Até então, eles somavam US$ 394 milhões. O cálculo considera os principias mercados de exportação do Brasil, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão e China, além de Reino Unido, Noruega, Suíça e Rússia.

Segundo a CitrusBr, os Estados Unidos foram o segundo principal destino do suco brasileiro na safra 2024/25, com 41,7% de participação, atrás da Europa. Dados da Secex, compilados pela associação, indicam que foram exportadas 308 mil toneladas para os Estados Unidos na última safra, o equivalente a 85 milhões de caixas de 40,8 quilos, com receita total de US$ 1,31 bilhão.

O Brasil já paga uma tarifa fixa de US$ 415 por tonelada no produto exportado para os americanos. Não há, no curto prazo, mercados com capacidade de absorver o volume que os Estados Unidos deixariam de comprar, segundo a associação.