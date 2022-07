Tarcísio pretende recriar Secretaria do Trabalho, extinta por Doria

A proposta vai na contramão do que fez Jair Bolsonaro (PL), que extinguiu o Ministério do Trabalho em 2019 em sua primeira medida provisória como presidente. A pasta foi recriada em 2021 para acomodar aliados. Já a secretaria estadual foi extinta por João Doria (PSDB) há três anos e nunca ressurgiu.

