Tarcísio prepara plano de renegociação de dívidas

Segundo pessoas que participam da elaboração do programa, a proposta está nas prioridades de Tarcísio e segue alinhada com a perspectiva de modernização da administração tributária.

No total, o governador de São Paulo quer recuperar a maior parte possível da dívida inscrita de R$ 380 bilhões. A ordem é dar início até o final de julho, antes que Luiz Inácio Lula da Silva anuncie o início do Desenrola --programa nacional de renegociação de dívidas para retirar os brasileiros da inadimplência.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.