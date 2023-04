Supermercados lançam app nacional à moda iFood

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Abras, associação que representa as principais redes de supermercados do país, pretende lançar no segundo semestre um aplicativo de compras para concorrer principalmente com o iFood e o Rappi, que surfam no ramo das entregas.

A entidade afirma que já abriu a Supapp Marketplace Intermediações de Negócios, empresa que fará a intermediação entre os supermercados e os consumidores. O nome do app ainda não foi definido.

Cerca de 94 mil estabelecimentos associados a 27 entidades estaduais de supermercados do país poderão vender pela plataforma que, além do app de delivery, terá website.

O objetivo do negócio também é democratizar a digitalização do setor, principalmente para as pequenas empresas, que hoje não possuem recursos para uma operação competitiva no ambiente digital.

Grandes redes, que já operam com sistemas próprios de comércio eletrônico (com delivery, inclusive) também poderão se juntar ao app da Abras.

Para evitar conflitos de interesse, supermercadistas ou companhias da indústria de produtos de consumo não poderão se tornar sócios da empresa.

Pelo estatuto da empresa recém-aberta, metade da receita gerada com vendas pela nova plataforma será distribuída entre as entidades estaduais associadas à Abras (nacional).

A outra metade ficará com a Abras, que destinará 50% desse valor para investimentos na atividade associativista.