Supermercados aceleram ritmo de expansão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A inauguração de supermercados acelerou no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, segundo levantamento da Geofusion, empresa de inteligência geográfica.

Foram abertas quase 40 mil novas unidades nos primeiros seis meses deste ano em todo o Brasil, ante pouco mais de 25 mil novas lojas no primeiro semestre de 2019, conforme a pesquisa.

O setor, que permaneceu funcionando normalmente na quarentena porque entrou na categoria considerada essencial na pandemia, está em expansão desde 2015, segundo a Geofusion, e ganhou destaque neste ano por causa das aberturas que haviam sido postergadas no ano passado, além do aumento no consumo de alimentos dentro de casa.

De janeiro a junho de 2020, ainda que havia incertezas com o início da pandemia, as inaugurações de supermercados cresceram cerca de 8,5% na comparação com 2019, e alcançaram pouco mais de 27 mil novas unidades.