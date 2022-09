Supermercadistas recebem novas promessas de recriação do Ministério da Indústria

Entre as demandas dos supermercadistas aos presidenciáveis estão a redução das taxas de cartão de crédito, a abertura do mercado das administradoras e a liberação da venda dos medicamentos sem prescrição médica nas prateleiras dos supermercados.

Alckmin já havia se manifestado a favor da medida em ocasiões anteriores, como na reunião com empresários da Fieg (Federação das Indústrias do Estado de Goiás), na semana passada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A recriação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, uma das pautas que estão na lista de demandas da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) foi prometida por Geraldo Alckmin, o candidato a vice de Lula, em reunião com os supermercadistas na quarta (27).

