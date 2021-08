Superávit comercial da zona do euro cai a 12,4 bilhões de euros em junho

O superávit comercial da zona do euro recuou a 12,4 bilhões de euros em junho, após ajustes sazonais, de 13,8 bilhões de euros em maio, informou nesta sexta-feira, 13, a agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat. Na comparação mensal, as exportações recuaram 0,7%, após ajustes, enquanto as importações mantiveram-se estáveis. O superávit comercial na balança de bens ficou em 18,1 bilhões de euros em junho. Em junho de 2020, esse superávit havia sido de 20,2 bilhões de euros.

