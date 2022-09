Streaming ultrapassa TV a cabo pela primeira vez nos EUA

As plataformas Prime Video, Hulu, Netflix e YouTube foram as mais visualizadas, com destaque para a Netflix, que teve 18 bilhões de minutos dedicados somente à série Stranger Things.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Em julho, o uso de streaming ultrapassou o de TV acabo pela primeira vez nos Estados Unidos. Relatório da Nielsen, empresa de pesquisas, indica que 34,8% do consumo televisivo no país se deu pelo streaming, seguido pela TV a cabo (34,4%) e pelo broadcast, equivalente americano à TV aberta (21,6%).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.