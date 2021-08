Startups especializadas em viagens de negócios crescem na pandemia

O fluxo de vendas, diz Artoni, não chega a 30% do volume pré-pandemia, mas ele está confiante —pretende dobrar a equipe de 20 pessoas até o fim do ano e firmar uma parceria com uma empresa de viagens para melhorar o tarifário. "As empresas vão otimizar os roteiros. Os bate e volta acabaram, porque são ineficientes. Mas outros, com orçamentos mais altos, vão permanecer."

Com o tempo, 15 funcionalidades foram adicionadas. O game foi mantido, mas hoje a Smartrips é uma plataforma completa de gestão de viagens corporativas, conta Caio Artoni, 28, que fundou a startup com Felipe La Porte, 29.

"A economia foi de R$ 3.000, o que nos ajudou a tomar a decisão. Em três meses, a redução com custos de viagens já chegou a 7%", diz Luiz Freesz, 33, gerente do grupo, que tem 3.000 funcionários e gasta cerca de R$ 150 mil mensais em passagens aéreas.

Depois de quase quebrar em abril de 2020, a empresa voltou a crescer dois meses depois, recebeu aporte de R$ 2 milhões da Cedro Capital e hoje fatura duas vezes mais do que antes. "Está mais fácil vender tecnologia agora. Antes, imperava o 'sempre foi assim', mas as empresas entenderam a importância de se digitalizar", afirma Linhares.

"Reservas e prestação de contas eram feitas de forma quase manual, com emails enviados para lá e para cá, e dependiam da intermediação de agências de turismo à moda antiga. Dava trabalho a vários funcionários e dificultava o controle de custos por parte do dono da empresa", conta.

Um nicho dentro do setor, porém, tem motivos para comemorar: as startups dedicadas ao turismo corporativo, que cresceram durante a crise.

