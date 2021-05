Startup Laura recebe R$ 10 mi para prevenir infecção hospitalar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A startup do setor de saúde Laura, que usa inteligência artificial para prever casos de infecção generalizada em hospitais captou seu primeiro investimento, de R$ 10 milhões.

A empresa iniciou testes em um primeiro hospital em 2016. Mas a ideia de propor uma tecnologia para melhorar o atendimento hospitalar começou a ser avaliada pelo empresário Jacson Fressatto seis anos antes, após ele perder sua filha recém-nascida vítima da doença.

A companhia usa inteligência artificial para analisar dados do prontuário médico e dos indicadores de sinais vitais dos pacientes internados e, a partir deles, indicar à equipe médica indícios de infecção para que a resposta seja rápida.

Para fora dos hospitais, a empresa também oferece atendimento a partir do robô Laura, que, ao interagir com o paciente, analisa informações inseridas por ele e sugere qual o serviço de saúde a ser buscado no seu caso, entre opções como pronto-socorro ou atendimento remoto. Está disponível para clientes de operadoras de saúde parceiras.

O serviço da empresa é usado em 40 instituições de saúde, incluindo hospitais e operadoras. Há empresa tem o objetivo de expandir o atendimento para secretarias de saúde.

Segundo Fressatto, os recursos, que vieram principalmente do fundo americano GAA Investments, serão investidos em pesquisa e para expansão geográfica da empresa, hoje concentrada nas regiões Sul e Sudeste. A companhia fechou a captação com 40 funcionários e espera terminar o ano com 80.

