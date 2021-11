Startup de transporte rodoviário recebe aporte R$ 1,14 bi e vira novo unicórnio brasileiro

A união das três empresas faz a logtech conseguir atuar em três frentes: o pagamento e recebimento de fretes, por meio da fintech FretePago, oferta de crédito com a CargoX e uma espécie de Uber do transporte rodoviário por meio da FreteBras.

Atualmente, todos os usuários cadastrados na plataforma são do Brasil, mas Vega, que é argentino, quer expandir para outros países da América Latina. Atualmente, o máximo que fazem é entrega de carga em nações vizinhas, como o país natal do empreendedor.

O negócio de Federico Vega digitaliza a comunicação entre caminhoneiros e transportadoras com a intenção de reduzir calotes, roubos de carga e outros problemas de logística. A ideia é ser um "mercado livre do transporte rodoviário".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova startup de transporte rodoviário Frete.com nasce avaliada em mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bilhões), o que a torna o novo unicórnio brasileiro. Sob o guarda-chuva da holding estão as startups do setor de transporte de cargas FreteBras, CargoX e FretePago, criadas em 2008, 2016 e 2021, respectivamente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.