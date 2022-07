Starbucks fecha 17 lojas nos EUA após casos de violência

A Starbucks diz que também vai adotar outras iniciativas para lidar com a situação, com sistemas de alarme e treinamento de segurança.

O problema foi registrado em diferentes pontos da rede pelo país, com fechamento de unidades desde Seattle, terra natal da cafeteria, no estado de Washington, até outros endereços da rede na Califórnia, no Oregon, na Pensilvânia e na capital americana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.