Spotify fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta quarta (16)

Entre as principais queixas, 49% relatam problemas com o streaming de áudio, 35% de conexão com o servidor e 16% com o website.

"Para atualizações constantes sobre este problema, consulte nosso canal @SpotifyStatus no X", orienta a empresa em seu pronunciamento oficial. Às 13h08, o Spotify publicou no portal que o problema foi resolvido.

