SP ultrapassa Minas em potência de geração própria de energia com painel solar

São Paulo é também o estado com mais usinas de micro e minigeração distribuídas no Brasil. São cerca de 300 mil unidades, segundo o levantamento.

No fim do ano passado, SP já havia superado Minas em número de consumidores que geram a própria energia, impulsionados por painéis solares em telhados.

