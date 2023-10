Sony divulga novo modelo de PS5 para este ano com tamanho 30% menor

A empresa estabeleceu o preço sugerido do PS5 como 450 dólares (cerca de 2.282,98 reais) para a versão sem o leitor, e 500 dólares (cerca 2.536,65) para a versão com o leitor de discos, nos Estados Unidos.

A Sony anunciou que venderá consoles PlayStation 5 com tamanho 30% menor ainda neste ano. Segundo a empresa, "os mesmos recursos tecnológicos que fazem o PS5 o melhor para se jogar serão colocados em uma forma menor, junto com um leitor removível Ultra HD Blu-ray Disc Drive e 1 TB SSD de espaço interno".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.