SmartFit levanta R$ 2,3 bilhões em IPO

São 538 unidades no Brasil, 184 no México e 206 distribuídas entre Colômbia, Chile, Peru, Panamá, Costa Rica, Argentina, Paraguai, El Salvador, Equador, Guatemala e República Dominicana.

A SmartFit enfrenta outro processo na Justiça. Sócios minoritários da ADV Esporte e Saúde, braço da SmartFit em Brasília, entraram com um pedido de tutela de urgência em um processo judicial em curso para garantirem uma fatia do IPO.

A família Corona é dona de 18,5% do grupo, controlado pelo fundo Pátria, que detém 51% do capital social.

A abertura de capital da empresa acontece no momento em que um dos seus donos, Edgard Corona, é investigado no inquérito das fake news do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele é conhecido por apoiar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.