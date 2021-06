Smart Fit enfrenta disputa societária às vésperas de IPO

"Sem prejuízo do acima exposto, informações públicas a respeito da existência de processos administrativos, inclusive, oriundos de reclamações, podem ser verificadas no site da CVM (consulta a processos)".

No processo que corre na 2ª Vara Empresarial de São Paulo, os minoritários pedem que ações da SmartFit sejam reservadas a eles no IPO, não sendo vendidas a terceiros, e que a CVM (Comissão de Valores Mobiliarios) seja notificada.

A companhia ingressou com sua manifestação contra o pedido de tutela de urgência na própria sexta, rebatendo todas as alegações feitas pelos minoritários, e requerendo que os pedidos sejam integralmente rejeitados e os requerentes condenados por litigância de má-fé.

"Vale mencionar que os cotistas minoritários já ingressaram com medidas liminares anteriormente, tendo seus pedidos indeferidos em todas as tentativas, o que ilustra a ausência de direito legítimo e de respaldo nos fatos quanto ao pleito por eles formulado", diz a Smart Fit.

A Smart Fit nega as acusações. "No pedido, os cotistas minoritários lançam mão de alegações infundadas acerca das demonstrações contábeis e da condição financeira de ADV", diz a rede de academias em comunicado aos acionistas publicado nesta segunda-feira (28).

"Foram alienados mais de R$ 2 milhões sem aprovação dos sócios, sendo R$ 1,7 milhão para própria Smart Fit pelo valor contábil, com possível prejuízo à ADV e aos sócios minoritários. Por outro lado, outros R$ 300 mil em ativos foram vendidos para terceiros com lucro de 116%", completa Cabral.

Os cotistas minoritários da subsidiária dizem que o acordo teria sido prorrogado em 2017 por mais uma década, mas que no fim de 2018, dias antes da companhia convocar uma assembleia para debater o IPO, a Smart Fit entrou em contato com os sócios da ADV para afirmar que o contrato não estaria mais válido.

A oferta pode levantar cerca de R$ 2,25 bilhões, com base em um preço de R$ 22,50 por papel, que está no meio de uma faixa estimada entre R$ 20 e R$ 25, segundo a proposta preliminar do IPO.

