Skaf demonstra influência na Fiesp após batalha interna pelo comando

A volta de Skaf à cena pode significar fraqueza de Josué, que não teria conseguido resolver sozinho a situação em uma Fiesp ainda ligada ao antecessor, cuja gestão durou 17 anos. Mas também pode ser interpretada com uma saída honrosa para Skaf, apontado como um incentivador da rebelião que tentou derrubar Josué, mas não teve sucesso. Sem as pazes desta quinta (27), o caso teria de ser resolvido na Justiça.

