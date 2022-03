Sistema Valores a Receber permite transferência de dinheiro esquecido em mais de um banco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trabalhador ou empresário que tem valores a receber esquecidos em mais de uma instituição financeira poderá solicitar a transferência do dinheiro em um único acesso a partir desta segunda-feira (7), segundo informações do Banco Central (BC).

O montante será liberado conforme as datas e os horários informados ao cidadão na consulta feita ao Sistema Valores a Receber. A transferência do valor, que cairá na conta em até 12 dias úteis, poderá ser feita por Pix, DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível), seguindo os cinco passos divulgados pelo BC nesta semana.

Nesta primeira fase, serão devolvidos valores deixados em contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível; tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

Ao todo, R$ 4 milhões de serão devolvidos a 28 milhões de CPFs e CNPJs nesta primeira fase. A segunda fase de devoluções começará somente a partir de 2 de maio, quando será aberta nova consulta ao sistema de valores a receber. O cidadão ou a empresa pode ter dinheiro esquecido a ser devolvido em mais de um lote.

Até o dia 25 de fevereiro, segundo o Banco Central, 116 milhões de consultas foram feitas ao sistema de valores a receber. Cerca de 114 milhões foram pessoas físicas, das quais 25,9 milhões receberam a mensagem de que possuem dinheiro a resgatar. Entre as 2,7 milhões de consultas a CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) até o dia 25, 253,4 mil empresas possuem valores a recuperar.​

A segunda fase de liberação dos valores terá dinheiro esquecido por outros motivos, segundo o Banco Central. Entre eles estão tarifas, parcelas ou obrigações em operações de crédito cuja devolução não estava prevista em termo assinado com o BC e contas de pagamento pré-pagas ou pós-pagas encerradas com saldo disponível.

Haverá também pagamentos em casos de contas mantidas em corretoras e distribuidoras de valores para registro de ativos financeiros dos clientes. Em muitos casos, há cobranças de tarifas duplicadas, que também serão devolvidas.

*

COMO FAZER A CONSULTA

A consulta para saber se terá o dinheiro é feita no site valoresareceber.bcb.gov.br. Por enquanto, essa checagem mostra valores a receber apenas da primeira etapa de liberações. É preciso informar o número do CPF e a data de nascimento do contribuinte. No de empresa, é necessário digitar o CNPJ e a data de abertura. Herdeiros de aposentados ou trabalhadores com direito aos valores também vão receber o dinheiro.

COMO CONSULTAR E TER ACESSO AO DINHEIRO

- Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br

- Informe CPF ou CNPJ

- No caso de pessoas físicas, informe a data de nascimento; para as empresas, digite a data de abertura

- Se houver valores a receber, o sistema informará uma data para que retorne ao site e solicite o dinheiro disponível, a partir de 7 de março

- Anote a data e o horário informados

- No dia agendado, volte ao site e use seu login gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate

- Se perder a data, volte no dia informado para a repescagem na sua primeira consulta, das 4h às 24h

- Essa nova data será um sábado de repescagem; caso não consiga resgatar, haverá nova chance, em 28 de março

O QUE O CONSUMIDOR SABERÁ NA CONSULTA QUE COMEÇA NESTA SEGUNDA (7):

- Cada valor a receber

- Nome do banco ou da instituição de cada valor esquecido

- Tipos de recurso que estão sendo devolvidos

Segundo o Banco Central, quem tiver dinheiro de mais de uma fonte (por exemplo, dinheiro deixado em conta-corrente e sobra de consórcio) deve seguir os seguintes passos para recuperar os valores em um acesso:

Passo 1 - Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br

- O acesso ao site deve ser feito na data e horário informados anteriormente na consulta ao site.

- Se ainda não souber o dia exato do resgate ou se perdeu a data, é possível fazer o resgate a qualquer momento

Passo 2 – Faça o login com sua conta gov.br

- É preciso ter nível prata ou ouro no sistema para conseguir ter acesso ao dinheiro

- Se ainda não possuir conta nesse nível, é preciso elevar a segurança por meio do site ou aplicativo (clique aqui para saber como mudar o selo da conta)

- O cidadão não deve deixar essa atualização para o dia do resgate

Passo 3 – Leia o termo de responsabilidade

- Para ter acesso ao dinheiro, é preciso ler o termo de responsabilidade e aceitá-lo

Passo 4 – É hora da consulta

O sistema do Banco Central vai mostrar:

- os valores a receber;

- as instituições que devem devolver o dinheiro;

- o tipo dos valores;

- informações adicionais, quando for o caso

Passo 5 – Clique em uma das opções que o sistema indicar:

SOLICITAR POR AQUI

- significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis

- Selecione uma das chaves Pix e informe os dados pessoais;

- Para pedir a transferência dos demais valores por meio de Pix, repita o procedimento de escolha da chave Pix

- Guarde o número de protocolo, caso seja preciso entrar em contato com a instituição

SOLICITAR VIA INSTITUIÇÃO

-Significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis

- Neste caso, entre em contato pelo telefone ou email informado para combinar com o banco a forma de devolução do valor​

- Na tela de informações dos Valores a Receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando no nome dela