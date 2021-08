Sindicatos de trabalhadores dizem que manifesto de Skaf distribui culpa entre Poderes

Se, por um lado, os trabalhadores consideraram leve o texto de Paulo Skaf (que é visto como um dos representantes do setor privado com maior aproximação com o presidente), por outro, o governo interpretou o documento como uma crítica, especialmente no momento em que estão acontecendo outras manifestações contrárias à gestão Bolsonaro no empresariado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centrais sindicais dizem que sindicatos de trabalhadores foram abordados para assinar o manifesto da Fiesp em defesa da harmonia entre os Poderes, mas acharam que falta firmeza no conteúdo do texto, e decidiram escrever um outro documento separadamente, em nome dos trabalhadores.

