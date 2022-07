Sindicato de produtores de soja reage a aproximação de Lula com ruralistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das principais entidades que representam produtores de soja do Mato Grosso, o Sindicato Rural de Sinop divulgou nota em que repudia a aproximação de lideranças ruralistas da região com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."Como é de conhecimento público, o Partido dos Trabalhadores atua em conjunto e apoia o MST, organização criminosa que invade, depreda e incendeia propriedades adquiridas com trabalho e esforço de famílias honestas", diz o texto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.