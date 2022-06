Sindicalistas preparam protesto com pipoca contra juro alto e inflação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O plano das centrais sindicais de retomar as manifestações de rua neste ano nos esforços para fazer barulho em protestos contra a inflação e a fome começam a entrar em prática com um ato em São Paulo no dia 14 de junho.

Segundo o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, as principais centrais preparam um protesto em frente ao edifício do Banco Central na avenida Paulista contra as taxas de juros altos e o aumento de custo de vida.

Eles vão levar carrinhos de pipoca. "O governo está pipocando no desemprego e nos preços da gasolina", diz. Em meio à nova piora nos números da pandemia, Juruna diz esperar um protesto ainda pequeno, com presença de 150 a 200 sindicalistas. As grandes campanhas salariais dos bancários, petroleiros, metalúrgicos e outros acontecem no segundo semestre.

Em outra frente, a UGT abriu uma campanha para pedir que as empresas façam doações de cestas básicas.

Nos últimos meses, os sindicalistas têm reunido propostas sobre a questão alimentar para levar às campanhas salariais.