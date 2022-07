Sindicalistas pedem apoio a Pacheco em defesa da indústria de ônibus contra importado

"Na conversa, saiu a ideia de organizar um grupo de trabalho para discutir esse tema no Senado, com a participação de empresários do setor industrial e trabalhadores", diz Aroaldo Silva.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conflito da indústria nacional contra a importação no mercado de ônibus elétricos foi levado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por líderes sindicais nesta quinta (7).

