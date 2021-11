Simpar compra grupo de concessionárias UAB Motors por R$ 510 milhões

"A aquisição ampliará de forma relevante a atuação da companhia no setor de concessionárias, acrescentando R$ 1,7 bilhão de faturamento e sete novas marcas de veículos, as quais estão presentes em seis novos municípios por meio de 20 lojas", afirma a empresa.

Com a operação, a Original passará a ter concessionárias das marcas Honda, Toyota, BMW, Mini, BMW Motorrad, Jaguar e Land Rover em seu portfólio. A aquisição ainda depende de aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e da anuência das montadoras.

